VNN zet virtual reality in tegen verslaving pijnmedicatie

Foto: Eugene Capon via Pexels.com

Verslavingszorg Noord Nederland maakt virtual reality een vast onderdeel van haar behandelaanbod. Er worden speciale VR-brillen ingezet voor patiënten die vanwege chronische pijnklachten verslaafd zijn geraakt aan opioïde pijnstillers.

“In 2019 verstrekten apotheken in Nederland aan zo’n 600.000 mensen opioïde pijnstillers”, vertelt Lucie Manden, verpleegkundig specialist ggz bij VNN. “We krijgen veel aanmeldingen van mensen die afhankelijk zijn geworden van oxycodon. Omdat de verslaving voorkomt uit voorgeschreven medicatie, zien veel mensen zichzelf niet als verslaafd. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een innovatie die onze cliënten kan helpen met het afbouwen van de medicatie. We kwamen terecht bij het VR-programma van Reducept.”

Virtual Reality is een effectieve en veilige pijnbeheersingstherapie. Bij het VR-programma wordt de patiënt meegenomen in een 3D-wereld die hem of haar leidt door de zenuwbanen, het ruggenmerg en de hersenen. Tijdens deze reis krijgt de patiënt uitleg over wat pijn is en hoe dit werkt, en vooral hoe niet meer op de juiste manier werkt.

Lucie Manden: “Als je chronische pijn hebt, houdt je lichaam je brein eigenlijk voor de gek. Je lichaam heeft geen directe schade, maar toch ervaar je dat zo. De VR-bril helpt met het bestrijden van de chronische pijn, maar zorgt er niet voor dat je niets meer voelt. Het draait allemaal om het trainen van het lichaam en brein.” Ze verwacht dat in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van technologische innovaties bij de behandeling.