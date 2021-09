Vmbo-ers gaan op ‘cultuursafari’ in Stad

nieuws

Foto K&C

Zo’n duizend vmbo-leerlingen uit de Stad en de rest van de provincie Groningen gaan volgende week donderdag en vrijdag op ‘culturele safari’. Onder de titel VMBGO! volgen de jongeren dan workshops en bezoeken ze exposities bij culturele organisaties in de Stad.

De scholieren zijn afkomstig van Kamerlingh Onnes en Leon van Gelder in Groningen, Terra Oldekerk, RSG Ter Apel en RSG De Borgen Grootegast en Leek Doel van de ‘safari’is de jongeren bekend te maken met de instellingen en hun creativiteit te stimuleren. VMBGO! wil vooral de drempel naar kunst, erfgoed en media verlagen. De dag wordt onder andere georganiseerd, omdat een bezoek aan een museum of theater niet voor alle vmbo’ers vanzelfsprekend is.

De jongeren volgen bijvoorbeeld een workshop karakterdesign bij het Forum, krijgen een theatrale rondleiding door de Stadsschouwburg, gaan met spoken word aan de slag in het Noordelijk Scheepvaartmuseum of maken een ultrakort theaterstuk over hun rolmodellen bij Jonge Harten.