Vlam in de pan op de Ossenmarkt

Wat moet je doen bij vlam in de pan? En hoe creëer je een veiliger huis? De brandweer, in samenwerking met Univé, gaf tijdens de demonstratie op de Ossenmarkt uitleg over verschillende situaties.

Tijdens de Demo in de Buurt is er van alles te ontdekken, te leren en te doen. Zo kwam de brandweer langs voor verschillende demonstraties en kon je op de veiligheidsmarkt in gesprek met bedrijven en organisaties die alles over zorgeloos wonen vertelden. Meerdere oude brandweervoertuigen waren te zien en daarnaast werd er ook nog eens een speciale rookmelderactie gehouden.

Met de actie wil Univé Noord-Nederland leden en niet-leden wijzen op het belang van rookmelders in huis, wat vanaf 1 juli 2022 verplicht wordt. Belangrijk, want de meeste slachtoffers van een brand komen dan ook om door het inademen van rook en niet door de brand zelf. Daarom hangen medewerkers van Univé tijdens de Demo in de Buurt gratis rookmelders op bij een groep oudere leden in de omgeving van de Ossenmarkt.

Meerdere Demo’s in de Buurt vond begin september plaats in Winsum. De komende maanden zijn er ook Demo’s in Appingedam, Grijpskerk, Uithuizen, Marum, Bedum en Haren. In 2022 volgen Demo’s in Drenthe, Friesland en Overijssel.