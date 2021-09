Viroloog UMCG maakt zich zorgen over stokken vaccinatiegraad

nieuws

Foto: UMCG

UMCG-viroloog Bert Niesters maakt zich zorgen nu uit cijfers blijkt dat de vaccinatiegraad nauwelijks meer stijgt.

Uit cijfers blijkt dat in Nederland het aantal mensen met minimaal één prik op 1 augustus op 68,3 procent lag, op 29 augustus staat de teller op 69,2 procent. Dit gaat om de gehele bevolking, vanaf 0 jaar. Niesters laat weten dat het wenselijk is dat de vaccinatiegraad verder gaat stijgen. “Zeventig, tachtig procent is normaal wel goed, maar we zien dat de deltavariant ontzettend veel roet in het eten gooit”, zegt Niesters. “Om je daar tegen te beschermen is een hogere vaccinatiegraad zeker noodzakelijk. Je kan als je gevaccineerd bent nog wel besmet worden, maar je komt niet meer in de ziekenhuizen of op de Intensive Care terecht. Of dat is in elk geval zeer onwaarschijnlijk.”

Ongeveer een derde van de 12- tot 17-jarigen is op dit moment gevaccineerd. “We zien dat jongeren op dit moment de groep zijn waarbij het percentage stokt.” Uit cijfers blijkt dat bij de start van het nieuwe schooljaar ongeveer 33 procent van de tieners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar volledig gevaccineerd is tegen corona. De helft heeft een eerste prik gehad. Het RIVM erkent dat er sprake is van een afvlakking. Er worden nog steeds eerste prikken gezet, maar het is niet meer heel veel. De komende weken gaat het gemiddeld om 70.000 á 80.000 eerste prikken per week. Eerder was dit meer dan een miljoen.