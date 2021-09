Vijftig Groningse monumenten openen zaterdag hun deuren voor Open Monumentendag

nieuws

Foto via Open Monumentendag

Tijdens de Open Monumentendag van aanstaande zaterdag openen ruim vijftig monumenten in de gemeente hun deuren. In de stad doen onder meer de Molukse Kerk in Hoogkerk en de Siebe Jan Boumaschool in de Oosterparkwijk mee en is er een rondleiding door de Joodse Buurt.

Speciale deelnemers dit jaar zijn de Molukse Kerk en De Olle Kerk in Hoogkerk, de prijswinnende kerk en toren van Garmerwolde, de lege Siebe Jan Boumaschool in de Oosterparkwijk, de Russisch-orthodoxe kerk, het Clubhuis voor Doven en de Synagoge Groningen. Verder zijn er verschillende thema-wandelingen en fietstochten.

Ook enkele molens in de gemeente Groningen doen mee. Op 11 september zijn de molens de Bovenrijge en de Widde Meuln in Ten Boer, de Germania in Thesinge en de FRAM in Woltersum open voor bezoekers. De laatstgenoemde molen is ook op zondag 12 september te bezoeken.

Volgens de organisatie van de Open Monumentendag heeft de gemeente Groningen het thema Inclusie met beide handen aangegrepen. Via een ontmoetingsfolder kan het publiek zien welke bijzondere monumenten met een link naar het thema inclusie hun deuren hebben geopend.