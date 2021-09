Vier nieuwe theatermakers naar Station Noord

nieuws

Vier nieuwe theatermakers treden toe tot Station Noord, het samenwerkingsverband van de grote podiumkunstorganisaties uit de drie noordelijke provincies.

Het gaat om Philipp Cahrpit, JÓRMA, Joost Oomen en Chantalla Pleiter. Zij krijgen de komende jaren de mogelijkheid zich te ontwikkelen, met ondersteuning van Station Noord. Station Noord helpt nieuwe theatermakers hun talenten te ontwikkelen en hun carrière op gang te brengen Tegelijk met de entree van de vier nieuwe talentvolle makers stromen ook enkele van hen uit. Zij kunnen zich zonder het netwerk verder ontwikkelen.

Philipp Cahrpit maakt beeldende, poëtische voorstellingen met beweging, geluid en muziek. Jórma is het artpop alter-ego van muziekmaker Jonathan Bonny. Joost Oomen is dichter, schrijver, drummer en theatermaker. Chantalla Pleiter is kunstenaar en theatermaker.

Op dit moment doorlopen twaalf theatermakers een ontwikkeltraject binnen Station Noord. Ze werken samen met een hoofdpartner en trajectpartners om zich op artistiek, zakelijk en persoonlijk vlak te ontwikkelen. Een traject binnen Station Noord duurt doorgaans drie jaar. Ieder jaar stroomt een aantal nieuwe makers in. Theatermakers die daaraan toe zijn gaan zelfstandig verder of blijven samenwerken met Grand Theatre.