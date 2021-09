‘Victor Veilig’ gestolen in Ten Post: “Verzoek om poppetje terug te plaatsen”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

In de Oldenhuisstraat in Ten Post is afgelopen weekend een ‘Victor Veilig’-poppetje gestolen. Buurtbewoners roepen op social media de dader op om het poppetje terug te plaatsen.

De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag om 01.18 uur. “Op dat tijdstip stopte er een auto bij het poppetje. Een minuut later rijdt de auto weg en is het groene poppetje verdwenen. Van de actie zijn duidelijke videobeelden gemaakt”, schrijven de bewoners op Facebook. Zij roepen de dader op om ‘Victor Veilig’ voor aanstaande woensdag terug te plaatsen. Gebeurt dat niet dan worden de videobeelden online gezet, en wordt er aangifte gedaan bij de politie.

‘Victor Veilig’ is een veiligheidsmannetje dat een hoogte heeft van 80 tot 150 centimeter. Het dient ter bescherming van spelende kinderen in gebieden waar hard gereden wordt.