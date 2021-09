Versoepeling coronaregels betekenen dat voetbalstadions weer helemaal vol mogen

nieuws

Euroborg - Foto: Flickr 21millimeter (CC BY-SA 2.0)

De versoepelingen van de coronaregels, zoals die dinsdag door demissionair premier Mark Rutte (VVD) zullen worden aangekondigd, betekenen dat voetbalstadions weer helemaal vol zullen mogen. Dat melden bronnen in Den Haag aan de NOS.

Op dit moment mag er twee derde van de capaciteit van stadions gebruikt worden voor toeschouwers. De versoepeling van de regels zullen in gaan op zaterdag 25 september, wat betekent dat vanaf deze dag er weer volle stadions mogelijk zijn. Toeschouwers dienen wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest te kunnen laten zien. FC Groningen speelt op die dag een uitwedstrijd tegen Ajax. De eerste thuiswedstrijd van de FC, waarbij het stadion helemaal vol mag zijn, wordt gespeeld op 1 oktober waarbij Twente op visite komt in Groningen.

Het demissionaire kabinet kwam zondag bijeen in het Catshuis om te praten over de coronamaatregelen voor de komende herfstperiode. Daaruit blijkt dat het kabinet de anderhalvemeterregel vanaf 25 september wil laten vervallen. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies blijven gelden. En ook blijft de nachthoreca tussen middernacht en 06.00 uur ’s ochtends gesloten. Over de evenementen is nog geen besluit genomen.