Vernieuwde Spoedeisende Hulp geopend in Martini Ziekenhuis

Foto via Martini Ziekenhuis

Met de plaatsing van de laatste plafondplaat is afgelopen woensdag de verbouwde Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis officieel geopend. Na 2,5 jaar is de afdeling klaar voor de toekomst en kan ze jaarlijks zo’n 30.000 patiënten behandelen.

In de nieuwe afdeling voor Spoedeisende Hulp zijn nu 24 gestandaardiseerde behandelkamers, die daarmee voor ‘flow en rust’ moeten zorgen en dus minder stress,’ legt Gert Lohof SEH verpleegkundige uit op de website van het ziekenhuis. “Het zijn één persoonskamers, wat ook de privacy ten goede komt.”

Ook richtte het ziekenhuis wee kamers in, n speciaal voor jonge bezoekers. Daarnaast is er nu ook een ruime wachtkamer, ingericht met comfortabele stoelen en digitale voorzieningen voor de wachtende patiënten en een gedeelte ingericht voor de kinderen.

Het ziekenhuis noemt het feestelijke moment van woensdag echter geen opening. Tijdens de 2,5 jaar durende verbouwing is de afdeling nooit dicht geweest. Ook de coronapandemie kon de verbouwing niet stoppen. Lohof: “Zoals het motto van het team is: voor elke uitdaging een oplossing. Door in fases te bouwen hebben we met elkaar geen dag gemist als het gaat om patiëntenzorg.”

Foto via Martini Ziekenhuis