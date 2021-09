Vernieuwde speeltuin in De Hoogte feestelijk geopend: “Wat een feest, wat een vrolijkheid”

nieuws

Wethouder Carine Bloemhof (PvdA) opent samen met de kinderen uit de buurt de vernieuwde speeltuin. Foto: gemeente Groningen

Aan de Borgwal in de wijk De Hoogte heeft wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) zaterdag de vernieuwde speeltuin geopend. Volgens de organisatie verliep de dag succesvol.

“Wat hebben we een mooie dag gehad”, vertelt voorzitter Peter Bruinewoud van de Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte. “We waren hier vanochtend om 07.00 uur om alles op te bouwen. En op dit moment zitten we met een lekker drankje nog even na te genieten. Dus als je een artikeltje schrijft, moet je er sowieso even inzetten dat ik ontzettend trots ben op alle vrijwilligers en wijkbewoners die vandaag op wat voor manier dan ook geholpen hebben.”

Klauterbaan

De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de speeltuin. “In de speeltuin hadden we drie kleine waterbakjes, maar daar werd eigenlijk weinig gebruik van gemaakt. Ook omdat het wel een beetje gevaarlijk was. In overleg met de gemeente Groningen hebben we dat aangepakt. Er is een klauterbaan gerealiseerd waarbij het gebruik van water belangrijk is. Kinderen moet balanceren, moeten met behulp van touwen een parcours afleggen Het eindigt met een glijbaan. Ja, het is best wel spectaculair.”

Fontein

Eén van de onderdelen komt ook uit Canada. “Tegenwoordig moet alles hufterproof zijn. Het mechanisme waarmee het water wordt ingeschakeld is een knop die in Canada gebruikt wordt ten behoeve van buffels. Hier is het zo ingesteld dat je er op kunt drukken, en vervolgens werken de fonteinen vijf minuten. De wethouder heeft het vanmiddag geopend, en ik heb alleen maar blije en vrolijke gezichten gezien. Van de kinderen, maar ook van de ouders.”

Rommelmarkt

Omdat het zaterdag ook Nationale Burendag is, werd het openen van de vernieuwde speeltuin aangegrepen om ook een rommelmarkt te organiseren. “Ik denk dat iedereen er ontzettend aan toe was. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we veel dingen niet kunnen doen. Vandaag kon er weer wat. Mensen konden elkaar ontmoeten, konden met elkaar kletsen. En dat is volop gedaan. We hadden er ook goed weer bij. Helaas ging het tegen 16.00 uur even regenen. Maar al met al zijn wij zeer blij.”

