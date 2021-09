‘Vergunning tijdelijk pand Holland Casino verlengd tot 2026’

nieuws

De gemeente Groningen heeft de vergunning voor het tijdelijke pand van Holland Casino aan de Roskildeweg met vijf jaar verlengd tot medio 2026. Dat meldt RTV Noord.

Holland Casino is sinds eind 2018 gevestigd achter het Sontplein. Het betreft een tijdelijke locatie die nodig was nadat het pand aan het Gedempte Kattendiep in augustus 2017 volledig uitbrandde.

Er wordt al jaren gesproken over nieuwbouw, op de oude locatie of elders in de stad. De gemeente en de leiding van Holland Casino gaan daar verder niet op in. Dat de beslissing nog lang kan uitblijven, blijkt wel uit het feit dat de vergunning met vijf jaar verlengd is.