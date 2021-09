Verdachte aangehouden voor ‘geweldsincident met zedencomponent’ aan Platinalaan

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De politie heeft zondag een verdachte aangehouden voor een geweldsincident, wat in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden in een fietsenhok aan de Platinalaan. Volgens een woordvoerder van de politie had dit geweldsincident een ‘zedencomponent’.

Bij het geweldsincident raakte één persoon gewond. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend, maar wel is duidelijk dat deze persoon medisch is behandeld in een ziekenhuis. Ook over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte kan de politie niets zeggen. Wel weet een politiewoordvoerder te melden dat beide betrokkenen meerderjarig zijn.

De politie deed zondagochtend onderzoek in en rond het fietsenhok, gelegen naast een appartementencomplex. De Forensische Opsporing heeft sporen veiliggesteld en sprak met getuigen.

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die meer informatie hebben. Mensen die iets gezien hebben, kunnen contact opnemen op telefoonnummer 0900 – 8844.