Verdachte steekpartij Kardinge twee weken langer vast; medeverdachte op vrije voeten

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De 17-jarige jongeman uit Groningen, die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen maandag een 18-jarige klasgenoot heeft gestoken bij Sportcentrum Kardinge, blijft twee weken langer in hechtenis. Dat heeft de rechter-commissaris donderdagmiddag besloten.

Het slachtoffer van de steekpartij, een achttienjarige man uit Hoogezand, is donderdag in vrijheid gesteld. De Hoogezandster blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdachte in deze zaak.

Het incident vond maandagochtend plaats bij het sportcentrum. Kort na het incident werd het slachtoffer van de steekpartij met onbekend letsel afgevoerd naar een ziekenhuis. Later op de middag hield de politie ook het slachtoffer aan als verdachte.

De twee jongemannen, beide student aan de opleiding Sport en Bewegen aan het Alfa College, kregen maandagochtend ruzie bij de ingang van het sportcentrum. Dat zou zijn uitgemond in de steekpartij, waarbij een ‘groot mes’ gebruikt zou zijn. Daarmee zou het slachtoffer in de halsstreek zijn geraakt.