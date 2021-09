VERA tijdelijk noodopvang voor studenten: “Een legendarische plek”

Veel studenten kunnen in het begin van het studiejaar geen kamer vinden, maar poppodium VERA schiet ze te hulp. Een aantal studenten kan sinds vorige week in hun artiestenaccomodatie verblijven.

Door corona zijn er geen concerten en daardoor stonden in VERA de kamers voor artiesten leeg. Nu kunnen ze tijdelijk gebruikt worden door studenten die anders in een noodopvang of op straat terecht zouden komen. De studenten komen bij VERA via Shelter our Students, een initiatief van verschillende studentenorganisaties uit de stad waarbij mensen elkaar een slaapplek aanbieden. “We wisten dat onze artiestenaccomodatie vrijwel heel september leeg zou staan,” vertelt Arnoud Heikens van VERA. “Ik zat op donderdagavond op de bank het nieuws te checken. Toen zag ik berichten voorbij komen over dakloze studenten. Toen vroeg ik me af of wij ze zouden kunnen opvangen.” Hij stuurde een bericht naar Shelter our Students, waar al snel op werd gereageerd. “Ze hadden toen twee Roemeense jongens die net een nacht in een veel te duur hotel geslapen hadden. Die moesten iets. Toen zijn ze per direct bij ons gekomen.”

“We vinden deze plek zelf ook heel erg leuk. Allerlei bands die nu beroemd zijn hebben hier geslapen, dus het is best een legendarische plek. En we kunnen het gewoon ter beschikking stellen, dus we hopen ze zo te helpen.”

De studenten kunnen in ieder geval tot 23 september blijven. Dan staat het eerste concert gepland.