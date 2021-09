Veiligheidsberaad positief over naleving coronatoegangsbewijs

nieuws

Foto Anneloes Struik. Rijen voor de kroeg.

Het Veiligheidsberaad is tijdens het eerste weekend positief over de naleving van het coronatoegangsbewijs. Dat laat het Veiligheidsberaad zondagavond weten.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s, waaronder Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen. “De bestuurders uit het Veiligheidsberaad zijn erg positief over het verloop zaterdag. Zij zien dat veruit de meeste ondernemers graag meewerken aan de naleving van het coronatoegangsbewijs”, zegt voorzitter Hubert Bruls. “Daar waar ondernemers nog een aantal zaken moeten aanpassen of verbeteren, is er overleg met de gemeente. In goed overleg is veel mogelijk.” Volgens Bruls bleef het aantal excessen beperkt.

Complimenten

Wel zagen bestuurders dat het rond middernacht, toen alle horecagelegenheden tegelijkertijd dicht moesten, dat het druk werd in de binnensteden. In de avond zorgde een overbelaste CoronaCheck-app voor problemen waardoor sommige mensen niet een QR-code konden laten zien. “Dit werd goed opgelost door de ondernemers en handhavers ter plekke”, vult Bruls aan. “Complimenten voor de ondernemers die dit goed opgepakt hebben.”

Gespreid sluiten

De gemeente Groningen liet al eerder weten dat de handhaving van het coronatoegangsbewijs in de stad zaterdag goed is verlopen. “Het is heel positief verlopen”, liet een gemeentewoordvoerder weten. “Er zijn geen waarschuwingen gegeven aan horecabedrijven, en de sfeer in de stad was goed.” Ook bij horecabedrijf Ocean 41 was men tevreden. Wel maakte men zich daar zorgen over de grote drukte die rond middernacht op straat ontstond. “In mijn optiek zou het beter en veiliger zijn om daar een spreiding in aan te brengen. Dat je niet alles tegelijkertijd sluit”, liet Geeske Smid van het bedrijf weten. De gemeente liet daarop weten dat het zich houdt aan de landelijke regels, maar dat de komende dagen er een evaluatie plaatsvindt.