Veel spektakel bij eerste wedstrijd Noorder Wakeboard Challenge: “Publiek kwam ogen tekort”

Foto: Henk Ellérie

De eerste editie van de Noorder Wakeboard Challenge die zondag gehouden werd op het Zilvermeer in Kardinge is een groot succes geworden.

“De Noorder Wakeboard Challenge vindt dit seizoen plaats op vijf kabelskibanen in Noord- en Oost-Nederland”, vertelt Eun Leij, die de eigenaresse is van Wake Park Groningen. “Zo’n wedstrijd hebben we in Groningen nog nooit eerder mogen organiseren. Vorig jaar zou het plaats gaan vinden, maar toen gooiden de maatregelen omtrent het coronavirus roet in het eten. En vandaag was het dan eindelijk zo ver.”

Oostenwind

Volgens Eun is het ook een geslaagde dag. “Je belt op het juiste moment want het is echt net afgelopen. En het is ontzettend goed verlopen. Wel jammer is dat we vandaag te maken hadden met een oostenwind. Die stond pal op de baan. Dat zorgt voor verfrissing, maar ook voor golfjes op het water. In totaal hadden we rond de dertig deelnemers. En van iedereen hoor ik dat men eigenlijk heel enthousiast is. Enthousiasme over de entourage, maar ook over de opzet van de baan.”

Blije prijswinnaars aan het einde van de Noorder Wakeboard Challenge. Foto: Eun Leij

Tweemastinstallatie

De andere banen waar de Wakeboard Challenges gehouden worden, zijn uitgerust met vier- of vijfmastinstallaties. “Wij hebben tweemastinstallaties. Dat maakt het dus wezenlijk anders. Wat betekent dat precies? Onze baan is tweehonderd meter lang. Bij deze opzet komt het echt aan op techniek en op het uitvoeren van tricks op de obstakels.”

Veel publiek

En dat maakt de wedstrijd in Groningen anders. “Van deelnemers kreeg ik te horen dat het echt een andere insteek is, en dat dat leuk is. En ook voor het publiek is het leuk. Met een tweemastinstallatie is het overzichtelijk en je ziet heel veel. Je maakt namelijk niet een rondje, maar je fixeert je op de installaties waardoor er veel activiteit is.” Volgens Eun was er ook veel publiek. “Er grenzen twee woonwijken aan het Zilvermeer dus veel mensen bleven tijdens hun dagelijkse wandelingetje even staan. Omdat we er ook een speaker bij hadden, hebben we het denk ik ook interessant gemaakt om hen iets uit te leggen wat ze nu precies zagen.”

De wedstrijd op het Zilvermeer smaakt ook naar meer. “Dit was de eerste keer, maar als ik alle reacties bij elkaar optel dan willen we dit zeker continueren. We gaan daar werk van maken.”