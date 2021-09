Veel boetes bij grote bromfietscontrole in Vinkhuizen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft afgelopen woensdag bijna vijftig boetes uitgedeeld aan brom- en snorfietsers in Vinkhuizen.

Agenten deelden 17 boetes uit voor overschrijding van de maximale constructiesnelheid. Voor acht van deze voertuigen werd een WOK-melding gedaan. Een van deze voertuigen was een snorfiets, waarvan werd geconstateerd dat deze 84 kilometer kon rijden, in plaats van de 25 km/u die het voertuig mocht kunnen halen. Bij één bromfiets is daarnaast een begrenzer in beslag genomen.

De politie deelde nog eens 28 andere processen-verbaal uit voor verschillende overtredingen. Zo kregen 18 bestuurders een boete, omdat ze een mobiele telefoon vasthielden op de bromfiets of op de fiets.