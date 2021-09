Vechtpartij op schip in binnenstad nadat verwarde man probeert binnen te sluipen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een verwarde man heeft woensdagmiddag proberen in te sluipen op een schip aan het Hoge der A. Agenten hebben hem kunnen arresteren.

“Ineens was er allemaal reuring”, vertelt OOG Tv-verslaggever Jeroen Kroeze. “Agenten snelden toe en wisten een man te arresteren. Ik sprak zojuist met een serveerster van een nabijgelegen kroeg en die vertelde dat de man op het schip had proberen binnen te sluipen. Dit terwijl de eigenaar van het vaartuig aanwezig was. Hij heeft samen met gasten, die op terras van de kroeg zaten, de man van het schip proberen te krijgen. Hierbij ontstond er een knokpartij.”

De verwarde man besloot uiteindelijk het hazenpad te kiezen. “Hij sprong door een raam van de boot heen en probeerde daarmee te ontsnappen. Op dat moment was de politie ook aanwezig. Agenten waren uitgerukt omdat er door verschillende mensen 112 was gebeld.” De man is overgebracht naar het politiebureau. Agenten hebben onderzoek gedaan en hebben van de aanwezige mensen getuigenverklaringen opgenomen.