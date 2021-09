Vaste vergoeding van 5.000 euro voor mijnbouwschade vertraagd door beperkte IT-capaciteit

nieuws

Pas vanaf halverwege oktober wordt het mogelijk om, bij een eerste schademelding voor mijnbouwschade, te kiezen voor vaste vergoeding van 5.000 euro. Dat zou eigenlijk halverwege september al moeten kunnen, maar volgens het Instituut Mijnbouwschade duurt het zeker een maand langer voordat mensen een aanvraag in kunnen dienen. ‘Beperkte IT-capaciteit’ is de oorzaak van de vertraging, zo stelt het IMG donderdagmiddag.

Volgens het IMG is er meer tijd nodig om de aanvraagsystemen aan te passen op de aanvragen van de bewoners van 200.000 adressen, die in aanmerking voor de vaste vergoeding. “Een zoveel mogelijk geautomatiseerde, soepele afhandeling is onontbeerlijk”, zo stelt het IMG. “Dit vergt veel inzet van IT-capaciteit en die is beperkt beschikbaar. De voorbereiding vergt daarom iets meer tijd.”

Medio oktober is nu de streefdatum voor ‘eerste schademeldingen’. Volgens het IMG duur het zeker tot eind oktober voordat ook mensen die al een schademelding hebben lopen bij het IMG over kunnen stappen naar de nieuwe regeling.

Stuwmeerregeling

Medio mei kondigde het IMG de nieuwe ‘stuwmeerregeling’ aan. Zo’n 200.000 mensen die voor het eerst een kleine, eenvoudige schade melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, kunnen kiezen voor een standaardvergoeding van 5.000 euro. De regeling is met name bedoeld voor bewoners van de randen van het bevingsgebied, omdat daar sprake was van relatief lage trillingssnelheden en de kans op schade klein is.

Kiezen voor 5.000 betekent geen vergoeding bij nieuwe, kleine bevingen

Als mensen eenmalig kiezen voor 5.000 euro, kan er niet zomaar opnieuw een schadevergoeding worden gevraagd. Dat kan alleen als zich in de toekomst een beving voordoet die tot een trillingssnelheid van minimaal 5 mm per seconde. Op adressen waar sprake kan zijn van schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling, kan eventuele nieuwe schade als gevolg daarvan wel altijd weer worden gemeld.