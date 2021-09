Varkens op Zernike gearriveerd om berenklauw te bestrijden

nieuws

Foto Andor Heij. Varkens Zernike

Vier varkens bestrijden aan de Kadijk op Zernike Campus de berenklauw. De varkens zijn deze week aan hun klus begonnen.

De berenklauw is een exoot en vormt een bedreiging voor de Nederlandse natuur, omdat die wel vier meter hoog kan worden en andere planten in de schaduw zet. Het maaien van de berenklauw zorgt voor risico’s, omdat er dan zaden verspreid worden, waardoor de plant elders kan groeien.

“De berenklauw is giftig en zorgt bij mensen voor lelijke brandwonden, maar gelukkig hebben varkens daar geen last van. Daarbij komt dat varkens alleseters zijn en ze de gehele plant met wortel en al opeten”, aldus Cathy Hermans, terreinmanager van de universiteit over de inzet van de varkens.

Daarnaast ploegen de varkens ook nog eens de grond om. Daardoor kunnen er makkelijker andere planten groeien.

Niet alleen aan de Kadijk, maar ook op enkele andere plekken op Zernike zijn varkens ingezet. De varkens blijven nog enkele weken op Zernike. Volgend jaar komen de varkens al vanaf maart.