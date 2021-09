Vanaf volgend jaar woonplicht: “Dat is een zegen voor Groningen”

De woonplicht gaat er komen en daar is wethouder Roeland van der Schaaf erg blij mee. Een woonplicht houdt in dat beleggers geen huizen mogen opkopen om die vervolgens te verhuren.

Op 1 januari komt een wetswijziging die de gemeente de mogelijkheid geeft een woonplicht in te voeren. Dat moet meer mensen de kans bieden om een betaalbare woning te vinden. “Dat zou echt een zegen zijn voor Groningen,” reageert Van der Schaaf, die al jaren voor deze regeling pleit. “Dat is op dit moment één van de grootste dingen die fout gaan op de woningmarkt. Het zorgt voor een enorme prijsopdrijving en het is ook vaak niet goed voor de leefbaarheid in de wijken. Het wordt tijd dat we er wat aan kunnen doen, en die tijd lijkt er te komen, dus daar ben ik heel blij mee.”

De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen. “We streven ernaar dat we het invoeren zodra het kan. Nu moeten we kijken voor welke woningen het gaat gelden. We weten niet wat juridisch allemaal mogelijk is, maar onze inzet zal zijn om zo veel mogelijk woningen onder die woonplicht te brengen.”