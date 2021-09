Vanaf vandaag versoepeling coronamaatregelen: ‘Geen 1,5-meter meer, wel coronatoegangsbewijs’

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

De coronamaatregelen zijn vanaf zaterdag versoepeld. Er hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden.

De anderhalvemeterregel werd ruim anderhalf jaar geleden ingevoerd als één van de basisregels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kan deze maatregel worden losgelaten. Daarnaast is er nog een aantal versoepelingen. Zo mogen onder andere voetbalstadions weer helemaal vol zitten. Evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen zijn ook weer toegestaan, hoewel hier maximaal 75% van de zaalcapaciteit gebruikt mag worden. Festivals, sportwedstrijden en evenementen met vaste zitplaatsen kunnen weer volop gehouden worden, waarbij bezoekers wel een vaccinatie- of negatieftestbewijs moeten kunnen laten zien.

Ook de horeca mag vanaf zaterdag weer met een volledige bezetting draaien. Wel wordt een coronatoegangsbewijs ingevoerd. Wie een café, restaurant of theatervoorstelling bezoekt, moet een vaccinatiebewijs kunnen laten zien, of moet kunnen aantonen dat hij of zij onlangs negatief getest is. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en op veerboten blijft gelden. Er hoeft echter geen mondkapje meer gedragen te worden op het station. Daarnaast geldt in het onderwijs geen maximum meer voor het aantal studenten in één ruimte.