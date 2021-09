Vakbonden tevreden over stakingsdag in UMCG: “De actiebereidheid is gegroeid”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De vakbonden kijken tevreden terug op de stakingsdag die dinsdag werd gehouden in diverse academische ziekenhuizen in het land, waaronder in het UMCG.

“We zijn zeer tevreden hoe de dag verlopen is”, vertelt Erna van Sinttruijen van vakbond FNV. “We hadden een hele mooie opkomst. En ik kan je ook wel zeggen dat het UMCG niet verwacht had dat de actiebereidheid vandaag zo groot was. Er zijn echt grote zorgen onder de medewerkers. Dat merkten we vandaag ook. De mensen die staakten kwamen bijeen, en dan ontstaan de gesprekken. Dat die gesprekken gevoerd worden is ook heel goed. Maar het laat wel een heel zorgelijk beeld zien.”

Volgende stakingsdag op 26 oktober

In de ziekenhuizen werd dinsdag gestaakt uit protest tegen de lage lonen en de hoge werkdruk. Door de staking kwam alle planbare zorg te vervallen. De spoedeisende zorg ging wel door. “Hoe het nu verder gaat? Wij hebben de volgende actiedatum inmiddels in de agenda gezet. Als er niks gaat gebeuren, dan leggen we op 26 oktober opnieuw het werk neer. En dat wordt dan nog groter. Nog meer mensen zullen dan het werk neerleggen. Dat kregen we vandaag ook al te horen van werknemers, dat ze ook graag mee hadden willen staken.”

Gekke sprongen

Dat betekent dus dat de werkgevers een maand de tijd hebben om met een nieuw bod te komen. “Hoe dat de komende weken gaat verlopen, daar durf ik geen uitspraken over te doen. De afgelopen periode zijn er zulke gekke sprongen gemaakt, het is zo grillig geweest, dat ik er echt geen uitspraken over durf te doen.”