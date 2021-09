Vakbonden schorten onderhandelingen cao Metaal en Techniek op: “Onvoorstelbaar”

nieuws

De onderhandelingen in de Metaal en Techniek-sector voor een nieuwe cao zijn opgeschort. Dat hebben de vakbonden maandagavond laten weten.

Maandag vond de laatste formele ronde in de cao-onderhandelingen plaats. “Dit is schieten in eigen voet”, reageert onderhandelaar Bernard Zijlstra van vakbond CNV. “In nagenoeg alle onderdelen sturen de werkgevers aan op verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden, terwijl de sector juist aantrekkelijker moet worden.”

Tekort aan personeel

Zijlstra begrijpt het ook niet. De verwachting is dat de personeelstekorten in de branche de komende jaren nijpend gaan worden. Op dit moment heerst er al een tekort aan gekwalificeerd personeel. Door de hoge nood in de woningbouw en de doelstellingen in klimaatbeheersing zullen er de komende jaren alleen maar meer werknemers nodig zijn. “Je zou als onderhandelaar verwachten dat werkgevers de onverwacht goed draaiende economie maximaal benutten om te putten uit de ruif met deskundig personeel. Integendeel.”

“Leden zullen niet akkoord gaan”

CNV stelt nog geen ultimatum aan de werkgevers. Net als de vakbonden FNV en De Unie, gaat men eerst terug naar de leden. die duidelijk moeten gaan maken hoe ze tegenover de voorstellen van de werkgevers staan. “Maar de werkgevers kunnen er gif op innemen dat onze leden niet akkoord zullen gaan met dit werkgeversbod. Er zal heel snel méér op tafel moeten komen, anders gaan we toch wel weer richting acties.”

Onvoorstelbaar

CNV heeft zich de afgelopen periode ingezet om de bedrijfstak modern en aantrekkelijk te maken. “Een goede balans tussen privé en werk, duurzaam inzetbaar blijven én een reële loonontwikkeling in lijn met de groei in de sector. Van werkgeverszijde kwam er, ook na vier keer onderhandelen, nog steeds geen loonbod.” Volgens Zijlstra kwamen de werkgevers op geen enkel punt met concrete tegemoetkomingen: “Integendeel, bestaande maatregelen die oudere werknemers in staat stellen gezond aan het werk te blijven worden door de werkgevers geschrapt. Leeftijdsdagen worden pas zes jaar later, bij 60 jaar, toegekend. Diezelfde verslechtering geldt ook voor het verbod op overwerk en onregelmatige diensten. Eerder het takenpakket verminderen met behoud van inkomen en pensioenopbouw kan straks alleen als het recht op eerder uittreden wordt ingeruild.” Zijlstra noemt die houding onvoorstelbaar.