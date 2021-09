Vaccins werken bij meeste patiënten met auto-immuunziekte, RuG-hoogleraar voorzichtig positief

nieuws

Hoogleraar Vaccinologie Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen, RuG, noemt het voorzichtig positief dat vaccins lijken te werken bij patiënten met een auto-immuunziekte.

Onderzoekers van het Amsterdam UMC en bloedbank Sanquin hebben onderzoek gedaan naar de effecten van het coronavaccin op patiënten met een auto-immuunziekte die afweer onderdrukkende medicijnen gebruiken. Het gaat om de eerste resultaten van een uitgebreide landelijke studie. Volgens de onderzoekers is het goed nieuws voor de ongeveer 800.000 patiënten met reuma, long-, huid- of nierziekten. Tot nu toe werd aangenomen dat zij door het gebruik van afweerremmers minder goed reageren op coronavaccins. Uit de studie blijkt wel dat het alleen geldt voor enkele van de medicijnen.

Afwachten of immuunrespons aanhoudt

Huckriede is niet betrokken geweest bij het onderzoek. Zij laat weten voorzichtig positief te zijn over de eerste resultaten. Wel is het nog te vroeg om conclusies te trekken. “Nu is het afwachten hoelang de immuunrespons aanhoudt. Als er direct ook een goede respons is bij mensen die wel afweerremmers gebruiken, dan denk ik dat er goede kansen zijn dat ze ook op termijn beschermd zijn tegen het virus.”

3.000 deelnemers

Aan het onderzoek hebben 3.000 deelnemers meegewerkt. De voorlopige resultaten zijn gebaseerd op gegevens van de eerste 1.500 deelnemers. In het onderzoek is alleen gekeken naar patiënten met een auto-immuunziekte. Daaronder vallen niet mensen met bijvoorbeeld bloedkanker, hiv, of het syndroom van Down of transplantatiepatiënten. Over deze groep werd vorige maand duidelijk dat een deel van hen geen antistoffen en afweercellen aanmaakt na vaccinatie. Het volledige onderzoek wordt volgende maand gepubliceerd.