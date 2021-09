V.V. Helpman: ‘Het is ons opgedragen om mensen die in de kantine gaan zitten te checken’

Op de voetbalvelden van Be Quick en v.v. Helpman lopen dit weekend wel meer dan duizend mensen rond. Met al deze hongerige spelers draaien de kantines dan ook overuren. Vanaf morgen is het verplicht om in horecagelegenheden gebruik te maken van de CoronaCheck-app. Dit geldt dus ook voor kantines.

‘Een gevolg van de versoepelingen is dat we een scheiding hebben gemaakt in de kantine’ vertelt Jan van der Lei, van v.v. Helpman. Door de hele kantine is een lint gespannen. Aan de ene kant kunnen mensen zitten in de kantine met een hapje of drankje terwijl zij gebruik maken van de CoronaCheck-app. Ze kunnen dan gecontroleerd worden door de vrijwilligers van de voetbalvereniging. Aan de andere kant van het lint kunnen leden iets te drinken en eten halen, maar moeten ze vervolgens gelijk de kantine weer verlaten. Deze leden hoeven niet gebruik te maken van de app.

De leden van de voetbalvereniging hebben tot nu toe positief gereageerd op de scheiding in de kantine, maar van der Lei maakt zich wel zorgen: ‘Hoe moet je reageren als iemand niet wil meewerken? We werken met vrijwilligers en dit is niet onderdeel van hun beroep.’

Naast het gebruik van de CoronaCheck-app wordt er vanaf morgen onder andere afscheid genomen van de ‘1.5-meter afstand’.