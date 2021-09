UrbanExperience Stadspark groot succes: “Je ziet al een tijdje dat urban echt booming is”

nieuws

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport in de weer met een graffiti-kunstwerk. Foto: Rieks Oijnhausen

De UrbanExperience-dag die zaterdag gehouden werd in het Stadspark is een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“We zijn vanochtend om 10.30 uur begonnen”, vertelt Bettie Fischer van de organisatie. “We hadden wethouder Jongman (ChristenUnie) van Sport uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten. Deze openingshandeling bestond uit het maken van een graffitikunstwerk. En eerlijk is eerlijk, dat ging onze wethouder erg goed af. Ze was zelf ook behoorlijk onder de indruk, haha. De bedoeling is ook dat het kunstwerk straks een plekje gaat krijgen op haar werkkamer in het nieuwe stadhuis. Wel was er nog wat discussie over de naam van het kunstwerk. De jongeren, die assisteerden, wilden het skate or die noemen. Maar de wethouder leek het beter om er skate and live van te maken.”

Workshops

Tot 16.00 uur konden jongeren kennismaken met alles wat met urban te maken heeft. “Hoeveel bezoekers we vandaag gehad hebben, dat durf ik je niet te zeggen, maar het zijn er zeker honderden geweest. We hadden ook alle ingrediënten in ons voordeel. Het was prachtig weer en we zaten op een hele mooie plek. De Concourslaan is een plek waar veel mensen langs komen. Onder begeleiding van ervaren sporters konden geïnteresseerden workshops volgen in bijvoorbeeld het skateboarden, BMX, freerunning en graffitikunstwerken maken.”

Tekst gaat verder onder de foto





In het Stadspark vonden diverse workshops plaats. Foto: Rieks Oijnhausen

Urban is booming

Fischer noemt de grote belangstelling niet vreemd. “Het is een tendens die al wat langer aan de gang is. Wellicht kun je je herinneren dat we een aantal jaren geleden een urban-plek ingericht hebben aan de Vrydemalaan. Die plek wordt zo langzamerhand al weer te klein. Dus als het aan mijn team ligt zouden we heel graag meer plekken in willen richten waar de urbancommunity uit de voeten kan. En het is ook wel grappig, ik sprak met een bezoeker en die vertelde dat dit er vroeger helemaal niet was. En dat is ook zo. Het is de afgelopen jaren fors gegroeid. Niet alleen hier in Groningen, maar die trend zien we in het hele land.”

Eigen cultuur

Waar de populariteit door veroorzaakt wordt is niet helemaal duidelijk. “Het zijn denk ik verschillende factoren. Enerzijds kun je op iedere straathoek terecht. En je hoeft er niet voor naar een sportschool. Je hoeft er geen abonnement voor af te sluiten. En ook niet onbelangrijk, het is een hele eigen cultuur. En dat spreekt veel jongeren denk ik ook wel aan.” De mensen die zaterdag de UrbanExperience gemist hebben kunnen komende week ook nog te kust en te keur. Tijdens de Nationale Sportweek vinden er op verschillende plekken urban-activiteiten plaats. Ook zetten verschillende urban-communities hun deuren open om jongeren te introduceren in de urban-wereld. Meer informatie is te vinden op deze website.