Unmute Us spant kort geding aan vanwege onbegrijpelijke nieuwe coronamaatregelen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De organisatie van Unmute Us spant samen met een aantal evenementenorganisatoren een kort geding aan tegen de Staat. De organisatie noemt de nieuwe coronamaatregelen onbegrijpelijk en gebaseerd op willekeur.

Dinsdagavond maakt het demissionaire kabinet bekend dat evenementen onder voorwaarden weer georganiseerd kunnen worden waarbij er gebruik gemaakt gaat worden van een coronapas. Voor evenementen binnen, zonder vaste zitplaats, mag de capaciteit maximaal 75 procent zijn. Unmute Us eist dat alle evenementen met 100 procent capaciteiten door mogen gaan, zowel overdag als ’s nachts. Ook willen ze dat nachtclubs onder voorwaarden in de nachtelijke uren weer open mogen.

Kapot maken

Dat er voor evenementen binnen een maximumcapaciteit geldt van 75 procent is volgens de evenementorganisatoren een verkapte weigering van evenementen omdat evenementen op deze manier niet winstgevend georganiseerd kunnen worden. Men noemt het een doelgerichte actie om de branche kapot te maken. In Groningen is de afgelopen weken twee keer geprotesteerd door Unmute Us. Dit gebeurde door middel van een parade die door de binnenstad voerde.

Koninklijke Horeca Nederland

Behalve Unmute Us heeft ook Koninklijke Horeca Nederland een kort geding aangespannen tegen de Staat. Daarin wordt geëist dat nachtclubs en discotheken weer open mogen zonder sluitingstijden. In deze zaak doet de rechter aanstaande vrijdag uitspraak.