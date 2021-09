Unmute Us Groningen verwacht grotere opkomst bij tweede protestmars

Ook voor de tweede editie van Unmute Us! Groningen, de protestmars van de evenementensector die volgende week zaterdag plaats moet gaan vinden in de Groninger binnenstad, is veel actiebereidheid. De Groningse organisatie van de demonstratietocht liet vrijdagmiddag weten meer bezoekers te verwachten dan tijdens de eerste editie.

De protestmars van 21 augustus trok tussen de drie- en vierduizend demonstranten. Daar denkt en hoop de organisatie dit keer overheen te gaan qua bezoekersaantal. In Groningen wordt de protestactie georganiseerd door zestien samenwerkende organisaties, waaronder het Bevrijdingsfestival Groningen, de Nachtraad, EM2 en de Graanfabriek. De route door de binnenstad is nog niet bekend, maar de actie gaat opnieuw om 14.00 uur van start aan de Concourslaan.

Vertegenwoordigers van Unmute Us! gingen donderdagavond in gesprek met leden van het demissionaire Kabinet. De organisatie sprak van een goed gesprek. Maar omdat de aanwezige minister geen garanties wilden geven over heropening van de nachthoreca en het houden van festivals zonder beperkingen, bleef zaterdag elf september staan als protestdag. De organisaties die Unmute Us! vinden het oneerlijk dat het Kabinet wel uitzonderingen maakt voor sportwedstrijden en voor de Formule 1 in de coronamaatregelen, maar dat de evenementensector nog steeds vrijwel niks mag organiseren.