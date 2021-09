Unmute Us Groningen trok 15.000 mensen: “Nieuwe acties op stapel”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De protestparade Unmute Us heeft in Groningen 15.000 mensen op de been gebracht. Dat laat de organisatie aan OOG Tv weten.

“Als organisatie hebben wij het aantal bezoekers gemonitord en we komen op 15.000 mensen”, vertelt Ebel Jan van Dijk van de organisatie. “Het is een prachtig aantal waar wij erg tevreden mee zijn. Het is ook allemaal goed verlopen, er zijn geen berichten over calamiteiten of incidenten bij ons bekend.” Van Dijk liep zelf ook mee in de parade: “Het is geweldig om te zien dat in zo’n kort tijdsbestek zoiets georganiseerd wordt. En de reacties onderweg waren geweldig. Ik zag een oma die aan het dansen was op een balkon en een kapper die z’n klant maar even had gelaten voor wat het was, want de kapper stond op de stoep te dansen en de klant zat nog in de kappersstoel. Ja, het was prachtig.”

Indrukwekkend

Nachtburgemeester Merlijn Poolman is ook tevreden. “Ik liep vanmiddag tussen wagen 14 en 22. Het was euforisch. Het was één en al vrolijkheid. In de middag hadden we wel even te maken met een regenbuitje, maar dat mocht de pret niet drukken. Sterker nog, dat had eigenlijk ook wel iets.” Poolman noemt de protestparade indrukwekkend. “Dat was het drie weken geleden ook al, maar dit was zo massaler. Dit was echt een actie voor Noord-Nederland met ook wagens uit Leeuwarden en Emmen. Ik denk dat het signaal dat we vandaag uitgedragen hebben, dat dat heel duidelijk is.”

Nieuwe acties

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen liet zaterdagmiddag weten dat hij het een indrukwekkende en fleurige demonstratie vond. “Maar het besluit is aan het kabinet. Ik heb er geen oordeel over. Het kabinet bepaald wat er wel, én wat er niet mogelijk is.” Voor Poolman en Van Dijk is het helder: “Het kabinet zal dinsdag in de persconferentie water bij de wijn moeten gaan doen. Mocht dat uitblijven, waar ik overigens wel van uit ga, dan gaan wij nieuwe acties organiseren.”

Unmute Us

Met de protestparade werd er zaterdagmiddag geprotesteerd tegen de huidige coronamaatregelen. Door deze maatregelen zitten de evenementensector en de nachthoreca al vrijwel achttien maanden op slot.