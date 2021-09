Universiteitskrant viert 50-jarig bestaan met tentoonstelling en boek

De Universiteitskrant bestaat vijftig jaar en dat wordt gevierd met een tentoonstelling in het universiteitsmuseum.

Er is een tentoonstelling over de krant zelf, maar ook over de Mussengang. Dat was een verhaal met tekeningen over het Groninger studentenleven. De Mussengang was jarenlang het populairste onderdeel van de UK.

De UK verscheen voor het eerst in 1971 en kwam wekelijks uit als papieren krant. Vanaf 2013 is de krant alleen via internet te lezen. Studenten waren in de beginperiode van de UK zeer politiek bewust en schreven kritische stukken over maatschappelijk kwesties.

De krant volgde het beleid van de universiteit ook kritisch. Zo zag de RUG af van een campus in China, maar zag daar vanaf, na verschillende artikelen in de krant.

Er zijn niet alleen tentoonstellingen. Om het 50-jarige bestaan helemaal kracht bij te zetten is er ook jubileumboek uitgegeven.