UMCG bereidt zich voor op 24 uurs-staking: “Zondagsdienst en pubquiz via Teams”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Honderden medewerkers in het UMCG leggen vanaf middernacht 24 uur lang het werk neer. Voor de stakingsdag is er een stakingsprogramma samengesteld.

Vakbond FNV laat weten dat er in Groningen op twee locaties gestaakt wordt. Behalve in het UMCG wordt ook in Beatrixoord in Haren het werk neergelegd. Het gaat om verschillende afdelingen waar zondagsdiensten gedraaid worden. De spoedeisende werkzaamheden zullen altijd uitgevoerd worden. De zondagsdienst begint om middernacht. De actiedag wordt vervolgens om 09.00 uur geopend via een Teams-bijeenkomst. In de middag vindt er via het communicatieplatform een ‘hoe goed ken jij de cao’-pubquiz plaats. Ook is het de bedoeling dat medewerkers babbeltjes gaan maken met patiënten. Iets waar ze normaliter nooit tijd voor hebben. Om 16.00 uur wordt de actiedag afgesloten, waarbij de zondagdienst nog tot middernacht wordt doorgetrokken.

Behalve in Groningen wordt ook in zes andere universitaire ziekenhuizen gestaakt. In totaal leggen enkele duizenden medewerkers het werk neer uit protest tegen de lage lonen en de hoge werkdruk. Door de staking komt alle planbare zorg te vervallen. Het UMCG heeft zich goed voorbereid. Zo zijn alle mensen die voor dinsdag een afspraak hadden staan, afgebeld.