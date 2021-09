Ukrant: Geen coronapas voor sommige dakloze internationals

nieuws

Foto via GGD Groningen

De coronapas is een probleem voor veel internationale studenten, zelfs als ze al volledig gevaccineerd zijn. Dat meldt de Universiteitskrant.

Zolang internationals niet bij de gemeente zijn ingeschreven, worden de vaccinaties die buiten de EU gehaald zijn, niet erkend. De CoronaCheck-app erkent geen vaccinaties die niet goedgekeurd zijn door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Internationals die in het buitenland onder meer beide prikken Spoetnik of bepaalde typen van AstraZeneca en Sinovac hebben gekregen, kunnen geen vaccinatiebewijs krijgen dat snel kan worden omgezet in een coronapas.

Een buitenlands vaccinatiebewijs kan wel goedgekeurd worden bij de GGD in Utrecht, maar dat is niet mogelijk als je geen burgerservicenummer (BSN) hebt. Echter, voor internationals die nog geen woning hebben gevonden, en zich dus niet kunnen inschrijven bij de gemeente, is het krijgen van een BSN erg moeilijk.

Volgens de Ukrant kunnen dakloze internationals die in het buitenland zijn gevaccineerd slechts twee dingen doen: een bewijs van herstel van covid regelen, of zich laten testen, elke keer als ze van plan zijn om uit te gaan.