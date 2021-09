Uitrol glasvezel Oosterpark start in oktober

nieuws

KPN Netwerk gaat vanaf de tweede week van oktober beginnen met de aanleg van glasvezel in de Oosterparkwijk. Het gebied bestaat uit ruim 6000 huishoudens.

KPN Netwerk is twee jaar geleden begonnen met de werkzaamheden in de stad, heeft hier inmiddels al meer dan 10.000 huishoudens aangesloten. Om de kabels te leggen is in totaal 159 kilometer gegraven. De doelstelling is om in de komende jaren de hele stad aan te sluiten . Glasvezel biedt de hoogst mogelijke up- en downloadsnelheid en is een stabiel en betrouwbaar netwerk. Het verbruikt minder energie dan het huidige kopernetwerk.

Groningen-Noordoost is inmiddels grotendeels aangesloten op het glasvezelnetwerk. In Oud West zijn de graafwerkzaamheden momenteel in volle gang. In Selwerd/Paddepoel is KPN Netwerk bezig om de eerste huizen aan te sluiten op het netwerk. KPN Netwerk werkt intensief samen met de gemeente Groningen en woningcorporaties om overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.