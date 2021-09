nieuws

Foto gemeente Groningen. Stoeltjes bij Akerk.

Het pleintje bij de Akerk heeft er de afgelopen week twintig stoeltjes bijgekregen.

Volgens de gemeente voorzien de stoeltjes duidelijk in de behoefte om even op het pleintje te gaan zitten. De gemeente vergelijkt de stoelen met de exemplaren die in de Parijse parken staan.

Iedereen kan er gebruik van maken tot de stoeltjes naar de winteropslag gaan. Daarna wordt bekeken of de stoeltjes in het voorjaar weer terugkeren, want het gaat om een proef.