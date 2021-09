Tweede voedselbank voor bijen geopend in Oosterparkwijk

nieuws

Foto: Ellen Beck

Aan de Paradijsvogelstraat in de Oosterparkwijk is zondag de tweede voedselbank voor bijen in de buurt geopend. De organisatie spreekt over een succesvolle dag.

De voedselbank bestaat uit een kast waarin gereedschap, informatie en door buurtbewoners ingebrachte stekjes en zaden te vinden zijn. Dit is deels bedoeld om te lenen, en deels bedoeld om mee te nemen. De Voedselbank werd geopend door de Groene Burgemeester, Peter Bootsma. “De medewerkers en vrijwilligers hebben er een leuke dag van gemaakt”, vertelt duurzaamheidsco├Ârdinator Ellen Beck. “Bij de opening werden ook workshops zaadbommen maken aangeboden, en er was een workshop waarbij mensen geleerd kregen hoe ze een insectenhotel moeten maken. Ook voor de kinderen was er genoeg te doen. Zo konden zij stoepkrijten, en er was een speurtocht die in het teken stond van bijen.”

Paradijsvogeltuin

De eerste Voedselbank voor bijen werd in mei geopend nabij het Oude Politiebureau. “De locatie van deze tweede Voedselbank, bij de Paradijsvogeltuin, is prachtig. Om de Voedselbank heen is ook een bijen vriendelijke tuin aangelegd. De bewoners van deze plek hebben ook meegeholpen met de open dag die gehouden werd, maar ook met de Voedselbank. Eigenlijk kun je spreken over een hele mooie wisselwerking, en dat allemaal voor de bij.”

Wilde bij

Met de wilde bij gaat het slecht in Nederland. De bij heeft steeds meer moeite om aan voedsel te komen en leeft onder de armoedegrens. “De Groene Burgemeester had ook nog een kritische noot. Heel veel mensen gaan naar een tuincentrum en kopen daar een plant om de bijen te helpen. De burgemeester benadrukte dat je insectvriendelijke planten niet bij het tuincentrum moet halen. Deze planten worden namelijk alsnog bespoten met gifstoffen die niet goed zijn voor de bijen en insecten.”