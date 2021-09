Tweede protestmars ‘Unmute Us! gaat door, ook na gesprek met ministers

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Hoewel enkele leden van het demissionaire kabinet donderdagavond hebben gesproken met vertegenwoordigers van Unmute Us!, stelt de organisatie geen reden te hebben om af te zien van een nieuwe protestmars op 11 september. Dat betekent dat ook in Groningen op deze dag opnieuw wordt gedemonstreerd met verschillende wagens en een stroom aan demonstranten.

Vertegenwoordigers van Unmute Us! gingen donderdagavond in gesprek met de demissionaire ministers Grapperhaus (JenV), De Jonge (VWS), Van Engelshoven (OCW) en Blok (EZK) enerzijds “De ministers hebben geluisterd naar de argumenten en aangegeven deze mee te nemen in hun besluitvorming richting de volgende persconferentie op 14 september. Dat is mooi, maar geen toezegging en ook geen aanleiding om nu ‘Unmute Us!’ af te blazen”, zo stelt Jasper Goossen namens Unmute Us!. “We bespeuren enorme actiebereidheid, niet alleen bij de organisatoren maar

ook bij het publiek. Daarom willen we ons verhaal en onze argumenten opnieuw kracht bijzetten door massaal de straat op te gaan. Want het is nog steeds niet uit te leggen dat in landen om ons heen met maatregelen van Fieldlab Evenementen wordt gewerkt en dat hier deze Topsector nagenoeg stil wordt gelegd.”

Parade door Stad vertrekt weer vanaf Concourslaan

Landelijk hebben inmiddels zo’n 4000 organisaties zich aangemeld voor de protestmars. In Groningen wordt de protestactie georganiseerd door zestien samenwerkende organisaties, waaronder het Bevrijdingsfestival Groningen, de Nachtraad, EM2 en de Graanfabriek. De route door de binnenstad is nog niet bekend, maar de actie gaat opnieuw om 14.00 uur van start aan de Concourslaan.

Op de vorige editie van de protestmars in Groningen, die plaatsvond op 21 augustus jongstleden, kwamen tussen de drie- en vierduizend mensen af. Het protest kreeg groen licht van de gemeente en verliep zonder incidenten.