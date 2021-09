Twee Stedenbandfilms in première op speciale Cineragua-filmavond

nieuws

Foto: Toñito uit Días de Luz, courtesy of Austral Films

De Stedenband Groningen-San Carlos gaat voor de zevende keer in haar historie de Nicaraguaanse filmavond Cineragua organiseren. Op de avond zullen twee korte Stedenbandfilms in première gaan.

Dit jaar bestaat de Stedenband 35 jaar en dat is reden om uit te pakken met twee films. Marga Hoijtink en Miguel Ángel Ruíz Rivera belichten elk in hun films het leven in Nederland en Nicaragua en kijken daarbij naar verschillen en overeenkomsten. De hoofdfilm die gepresenteerd gaat worden is Días de Luz (Days of Light). In de film worden zes verhalen verteld waarbij ieder verhaal door een andere regisseur geregisseerd is.

Días de Luz

In Días de Luz wordt afgereisd naar Guatemala, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Honduras en El Salvador waar uiteenlopende hoofdpersonages gevolgd worden. Door een zonnestorm is er een dagenlange stroomstoring. In El Salvador zien we de kleine Toñito die met zijn oma op weg is naar zijn zieke moeder. Op Costa Rica probeert pastoor Pedro met zijn dochter een kerk draaiende te houden. En een inheems stel in Guatemala dat een gewonde vreemdeling in huis haalt om voor hem te zorgen. De film won twee prijzen tijdens het Internationaal Filmfestival Ícaro.

Cineragua vindt plaats op woensdagavond 22 september om 20.30 in het USVA aan de Munnekeholm 10. De entree bedraagt 12,50 euro. Kaartjes kunnen gekocht worden door een e-mail te sturen naar dit adres.

Bekijk hieronder de trailer van Días de Luz: