Toegankelijkheid in Groningen “meedoen willen we allemaal”.

De week van de toegankelijkheid wordt begin oktober georganiseerd. Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid binnen gemeenten.

De meest toegankelijke gemeente wordt tijdens deze week verkozen, maar helaas zit Groningen niet meer tussen de finalisten. Wesley Ferwerda maakt gebruik van een elektrische rolstoel en neemt ons mee in het centrum van Groningen. Daar laat hij ons zien wat eventuele verbeterpunten van Groningen zijn met betrekking tot toegankelijkheid.

In de Herestraat zien we direct al een aantal punten waar rolstoelgebruikers problemen mee kunnen ervaren. “Met mijn rolstoel kan ik bij het merendeel van de winkels niet naar binnen, vanwege de te hoge drempels.” Wanneer we een rondje langs de winkels doen komen we erachter dat sommige winkels zelfs geen drempelhulp hebben. Daarbij is het vragen naar een drempelhulp aan een medewerker die binnen staat ook een obstakel. Wesley zal eerst dus een voorbijganger moeten vragen of deze aan een winkelmedewerker kan vragen of ze een drempelhulp hebben en neergelegd kan worden.

“Het vervelende is, is dat ik dus alsnog iemand anders nodig heb om binnen te kunnen komen” Aldus Ferwerda. Carin van de Wal van Zorgbelang Groningen erkent dit probleem en maakt zich hard voor de toegankelijkheid binnen Groningen. “Toegankelijkheid is heel belangrijk, want zonder toegankelijkheid kun je niet meedoen en meedoen willen we allemaal.”