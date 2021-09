Tiny houses Westpark is echte wijk geworden

Tiny Houses Westpark is vrijdag officieel in gebruik genomen. In de wijk komen 22 zelfstandig woonruimtes.

Omdat die niet groter zijn dan 50m2 worden die woningen tiny houses genoemd. Daarom moet er slim worden om gegaan met de beperkte ruimte.

Daarnaast willen de bewoners duurzaam leven. Er worden bouwmaterialen hergebruikt en zuinig omgesprongen met water en energie.

Er kan geen hypotheek aangevraagd worden voor een tiny house en daarom bouwen de bewoners het huisje vaak zelf.

Door de coronacrisis is de bouw van de wijk vertraagd, maar sinds vrijdag is het een officiële wijk geworden.