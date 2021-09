Tiental Be Quick 1887 houdt punt over aan duel tegen Alcides

sport

Foto Andor Heij. Druk Alcides op het doel van Be Quick.

Be Quick 1887 heeft zondag een punt overgehouden aan het thuisduel in de hoofdklasse A tegen Alcides uit Meppel: 1-1. Be Quick speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man.

Doelman Swen Bakker kreeg na 38 minuten rood wegens hands toen hij een bal buiten het strafschopgebied wilde onderscheppen. “Een oliedomme kaart”, aldus trainer Steven Wuestenenk. “Maar hij werd wel in de steek gelaten door zijn ploeggenoten die gingen discussiëren over een vrije trap in plaats van achter de bal te gaan staan”.

Alcides zette na de rust druk en Be Quick loerde op de counter. Dat had meteen bijna succes toen eerst Geertjan Liewes net gestuit werd en de rebound van Kyron van der Kaap door doelman Xander Jager gekeerd werd. Liewes kon later nog een keer op Jager af, maar die stopte de bal.

De meeste en beste kansen waren echter voor Alcides. Zo schoot Leon Kooiker op de lat en Nick Kuiper in vrije positie net naast. Na 85 minuten viel de 1-0 toch via Sil Kuurman op aangeven van Kuiper.

Vanaf de aftrap werd het 1-1 door invaller Ken Raghoebar die zijn eerste minuten voor Be Quick maakte: “Ik ben er blij mee”, aldus Raghoebar. “Van der Kaap kopte door en ik kon recht op de keeper af”. Bijna won Alcides alsnog, maar Kooiker schoot voor open doel over.

“Ik wist dat we kansen zouden gaan krijgen vanuit de counter”, zei Wuestenenk. “Die kregen we ook, maar we kwamen ook een paar keer onwijs goed weg met die bal op de lat en na naïef verdedigen. Ik ben blij met het punt”.

“Qua kansenverhouding hadden we hier moeten winnen”, zei Alcides trainer Wilko Niemer. “Ik ben niet tevreden met het punt, maar wel met het spel van mijn ploeg”.

Alcides staat nu derde en Be Quick vierde met allebei vijf punten uit drie wedstrijden.