Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

In Sportcentrum Kardinge heeft maandagochtend een steekincident plaatsgevonden. Daarbij raakte één jongeman gewond. Rond het middaguur hield de politie een verdachte aan.

Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer en de toedracht van het steekincident is nog niets bekend. Het slachtoffer werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

De Forensische Opsporing gaat onderzoek doen op de plaats van het incident.