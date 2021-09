Theaterspektakel Noord klaar voor de eerste voorstelling

Producent en regisseuse Geke Hoogstins heeft drie jaar gewerkt aan het Theaterspektakel Noord, een van de eerste grote theaterproducties in coronatijd. Donderdagavond gaat de voorstelling in première en OOG was aanwezig bij een try-out

Het verhaal speelt zich af in het Groningse aardbevingsgebied waar een boerderij met bewoner en al verdwijnt in de grond na een zware aardbeving. De overheid probeert dit in de doofpot te stoppen, maar twee jonge mensen gaan op zoek naar de waarheid.

Eén van de belangrijkste onderdelen in het decor is een zeven meter hoog gebogen beeldscherm. Op dit beeldscherm zullen de beelden vertoond worden die de afgelopen twee jaar geschoten zijn op het Wad, van koolzaadvelden en onder water. In dit stuk spelen videoprojecties en special effects een grote rol. Acteurs en dansers werken samen in deze voorstelling.

Theaterspektakel Noord, met hoofdrollen van Miranda Bolhuis en Albert Secuur, is vanaf 3 september bijna 30 keer te zien in Theaterhal Zuidbroek.