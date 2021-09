Tentenkamp bij Academiegebouw als protest tegen woningnood studenten

nieuws

Foto: Merel Groen

Ruimere noodopvang, een campus op het Zernike-terrein en betere communicatie voor internationale studenten. Die boodschap wilde Shelter Our Students vrijdagmiddag aan de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen duidelijk maken met een tentenkamp voor het Academiegebouw.

Diverse belangenorganisaties voor studenten uit de Stad deden mee met de actie, waaronder de Groninger Studentenbond, de Democratische Academie Groningen, JS Groningen, het Groningen Feminist Network, de Internationale Socialisten, Lijst Calimero en ROOD Groningen.

Vertegenwoordigers van deze organisaties, die zich vanaf halverwege augustus hebben verenigd in Shelter Our Students, deelden folders uit bij het tentenkamp en gingen in gesprek met studenten en vertegenwoordigers van de RUG en de gemeente. Onder andere RUG-bestuurder Hans Biemans en wethouder Roeland van der Schaaf namen een kijkje.

SOS vreest dakloze studenten

De noodopvanglocaties voor internationale studenten zitten zo goed als vol en ook Shelter Our Students heeft inmiddels zo’n honderd studenten gekoppeld aan een lokale aanbieder van een slaapplek. Maar het is niet genoeg. Inmiddels staat de aanmeldingenteller van SOS op vijfhonderd, maar zijn er slechts 150 mensen die een slaapplek hebben aangeboden en zo’n 75 studenten hebben inmiddels een plek. Daarnaast zitten de noodopvanglocaties zo goed als vol.

Meer noodopvang, een campus bij Zernike en goede voorlichting

De tenten staan dan ook symbool voor de vele dakloze studenten, die de organisaties voorspellen voor de komende weken. Shelter Our Students wil daarom zo snel mogelijk extra noodopvanglocaties, als tijdelijke oplossing. Op de langere termijn moet er beter gecommuniceerd worden met aspirant-studenten, nog voordat ze naar Groningen komen. Daarnaast wil de organisatie dat er een grote campus wordt gebouwd op het Zernike terrein.