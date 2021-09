Te weinig geld voor inburgeringsonderwijs

nieuws

Foto: Google Streetview 3D

De gemeente Groningen krijgt te weinig geld van het Rijk om inburgeringsonderwijs te kunnen inkopen. Dat stelt wethouder Carine Bloemhoff. En dat is slecht voor de inburgeraars.

Momenteel is het Rijk nog verantwoordelijk voor de inburgering van asielzoekers, maar per 1 januari 2022 rust die verantwoordelijkheid bij de gemeente. De Haag geeft daar echter, net als bij de participatiewet, de jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, te weinig geld voor. De inburgeringscursussen worden gegeven door de regionale opleidingscentra, de ROC’s, maar die stoppen daarmee omdat ze er verlies op leiden.

“Ik vind dat ontzettend jammer, want het is niet goed voor de inburgeraars,” zegt wethouder Carine Bloemhoff. “De ROC’s hebben een goed aanbod en het is belangrijk voor het taalniveau. Het tarief is te laag om inburgeringsonderwijs in te kopen. De opleidingen zullen daarom straks op lager niveau plaatsvinden.”

Het probleem doet zich ook in andere delen van het land voor. “We roepen het rijk op om het tarief omhoog te brengen. Dat hebben we al vaker gedaan en dat appèl doen we nogmaals. We hopen op een doorbraak,” aldus de wethouder.