Tas met nagellakremover laat brandweer uitrukken naar Hoekstraat

De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt naar een studentenwoning aan de Hoekstraat in Groningen. Bewoners van de woning sloegen alarm vanwege een vreemde lucht.

Eenmaal ter plaatse verrichten brandweerlieden metingen naar lekkend aardgas in de woning, maar daar kwam niets uit.

Uiteindelijk werd de bron van de vreemde lucht gevonden in een tas, met daarin een fles nagellakremover. Toen de oorzaak bekend was, vetrokken de brandweerlieden weer.

#Groningen in de Hoekstraat hebben we zojuist metingen gedaan in een studentenwoningen waar een gaslucht is geroken. Wij meten geen gas in de woning en zijn op onderzoek naar de oorzaak.

De geur kwam vanuit een tas waar nagellakremover in zat.

Wij gaan terug naar de kazerne.

— Brandweer Groningen (@BRWGroningen) September 3, 2021