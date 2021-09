TakeRoot Festival presenteert nieuwe namen en voegt extra speelplek toe

nieuws

Garrett T Capps is één van de headliners op het TakeRoot Festival. Foto: TakeRoot Festival

Het TakeRoot Festival dat op zaterdag 6 november in de Groningse binnenstad neer gaat strijken heeft een zesde locatie toegevoegd waar optredens plaats gaan vinden. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt.

Afgelopen voorjaar werd al bekend dat het festival voor Past, Present en Upcoming American Music dit jaar niet in De Oosterpoort maar in de binnenstad gehouden gaat worden. Diverse acts presenteren zich in de Stadsschouwburg, het Grand Theatre, Huize Maas, Der Aa-theater en de Lutherse Kerk. Woensdag is daar Vera aan toegevoegd.

Succesverhaal sinds 1998

Op dit moment hebben dertien acts te kennen gegeven van de partij te zijn. “Het is een combinatie van oude rotten, jonge honden en alles daartussen”, laat de organisatie weten. “Daarmee borduurt deze downtowneditie voorts op het succesverhaal dat TakeRoot al sinds 1998 is, een muzikale tijdreis door Noord-Amerika, bakermat van de blues, country, folk, rock en noem maar op.”

Garrett T. Capps

Woensdag werd ook countryfenomeen Garrett T. Capps gepresenteerd als nieuwe headliner. Onlangs presenteerde Texaan nog een nieuw album getiteld ‘I Love San Antone’. Andere namen die bekend zijn gemaakt zijn die van Malford Milligan & The Southern Aces, Tim Knol & Blue Grass Boogiemen, Heather Valley en Jesse Malin. Eerder werden al de namen van Courtney Marie Andrews, The Colorist Orchestra & Howe Gelb, Black Lips, Native Harrow, The Ghost Of Paul Revere, Natalie Bergman en David Keenan bevestigd.

Meer informatie over het evenement is te vinden op deze website.

Luister hieronder naar ‘Born In San Antone’ van Garrett T. Capps: