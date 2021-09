‘T ken weer’ in Groningse buurt- en dorpshuizen: “De helft van het dorp kwam langs, super”

nieuws

Foto: Dorpshuis Garmerwolde

Onder de noemer ’t ken weer’ werd er zaterdag in meer dan honderd Groningse dorps- en buurthuizen gevierd dat het verenigingsleven weer langzaam op gang komt na de coronapandemie. Eén van de dorpshuizen die aan de actie deelnam was dat in Garmerwolde.

“Het ging fantastisch vandaag”, vertelt Henk Vliem van dorpshuis De Leeuw. “We hadden er ook prachtig mooi weer bij. Met het zonnetje aan de hemel was het soms zo warm dat we even onze ruggen richting de zon keerden. Maar het betekende ook dat we onze activiteiten in de openlucht konden houden. Dus geen activiteiten binnen en dus niet afhankelijk van het coronatoegangsbewijs.”

“Ook nieuwe bewoners schoven aan”

Vliem is blij dat er weer iets mogelijk is. “Het afgelopen jaar zijn we vrijwel volledig gesloten geweest. Het jaar daarvoor waren we ook dicht vanwege een grote verbouwing. En dan ga je jezelf wel afvragen, wat zijn de gevolgen hiervan. Ons dorpshuis is normaliter de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Maar is die functie er na twee jaar gesloten te zijn geweest nog steeds? We zijn vandaag echt gerustgesteld. We hadden 110 deelnemers aan de buurtlunch. Dat is ongeveer de helft van het aantal gezinnen dat in het dorp woont, dus dat is super mooi. Ook nieuwe bewoners, die de afgelopen twee jaar in Garmerwolde zijn komen wonen, schoven aan.”

Activiteiten

Het dorpshuis ziet ook dat de activiteiten langzaam weer opgestart worden. “Sinds de versoepelingen in juni zie je dat het verenigingsleven weer wat op gang komt. Er worden weer muzieklessen gegeven, sinds kort oefent het gemengd Garmerwolde Mannenkoor weer en binnenkort start de kaartclub ook weer. En je ziet dat mensen het gemist hebben. Dat zag je ook vandaag. Kijk, tijdens de coronacrisis had je met je buren wel wat contact. Maar met mensen die aan de andere kant van het dorp wonen was het contact toch minder structureel.”

Buurtlunch

‘T ken weer’ is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen en verschillende gemeenten. “Omdat het vandaag ook Nationale Burendag is hebben we van zowel de gemeente als van het Oranjefonds een subsidie kunnen krijgen. Voor dat geld hebben we een buurtlunch opgezet. De 110 deelnemers hebben we verdeeld in twee groepen van elk ongeveer vijftig. En zo kijken we terug op een hele mooie dag.”

Vandaag was het eindelijk zover: de buurt- en dorpshuizen in onze gemeente werden feestelijk heropend😃. Wethouders @IngeJongman en @CarineBloemhoff waren erbij. Jongman ging buurten bij het Heerdenhoes in Beijum en Bloemhoff was bij Buurtcentrum TuinPad in de Tuinwijk. Gezellig! pic.twitter.com/zIoF0dSbZk — Gemeente Groningen (@gem_groningen) September 25, 2021