Susan Top neemt wandelend afscheid van Groninger Gasberaad

Foto: Groninger Gasberaad

Na zeven jaar inzet met hart en ziel neemt Susan Top op 1 oktober afscheid van het Groninger Gasberaad. Top wil haar werkzaamheden op een persoonlijke en actieve manier afsluiten en wandelt daarom, vanaf maandag 27 september, vijf dagen door de provincie. Onderweg zal ze langsgaan bij door gaswinning gedupeerde Groningers en gaat ze in gesprek met genodigden.

Van maandag 27 september tot en met vrijdag 1 oktober wandelt Top van dorp naar dorp door de provincie. Tijdens de wandeling zullen genodigde professionals, Kamerleden en andere betrokkenen steeds een stukje meewandelen. De wandelingen eindigen iedere dag in een dorp waar ze op een terras of in een dorpshuis ook nog bewoners met hun eigen verhaal hoopt te ontmoeten.

Top start op 27 september met een wandeling van Loppersum naar Stedum, via Wirdum en Garrelsweer. Op haar laatste werkdag, vrijdag 1 oktober, doet Top de gemeente Groningen aan. Dan loopt Top van Ten Post via Woltersum en Ten Boer naar Garmerwolde. Leden en collega’s zullen haar daar, bij Dorpshuis De Leeuw, voor de laatste keer uitzwaaien. Bewoners en andere geïnteresseerden zijn welkom.