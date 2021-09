Suikerfabriek wil vervoer suikerbieten per schip de komende jaren intensiveren

nieuws

Foto: Ellywa op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3205742

Cosun Beet Company, het vroegere SuikerUnie, wil de komende jaren steeds vaker suikerbieten per schip naar de suikerfabrieken transporteren. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Tijdens de aanstaande campagne, die komende week begint, wil het bedrijf 270.000 ton suikerbieten vanuit Zuid-Limburg per schip naar de fabriek in Dinteloord transporteren. Dit is ongeveer acht procent van de totale aanvoer naar de fabriek in Dinteloord. “Dat zijn ruim 15.000 vrachten minder over de weg, heen en terug. Ofwel twintig procent CO2-reductie”, legt Arno Huijsmans van Cosun Beet Company uit. “Naast een lagere CO2-voetafdruk, is minder druk op het wegennet door het beroepsgoederenvervoer ook een belangrijk speerpunt.”

Hoogkerk

Het transport van suikerbieten naar de fabriek in Hoogkerk zal dit jaar nog wel voornamelijk met vrachtwagens gebeuren. Maar het bedrijf ziet volop kansen om het scheeptransport uit te breiden. “Als we onze fabriek in Groningen erbij kunnen betrekken en met geschikte laad- en loslocaties, denk ik aan 500.000 tot één miljoen ton bieten per campagne die over het water getransporteerd gaan worden.”

Modal shift

Het verschuiven van vervoer over de weg naar vervoer per schip wordt modal shift genoemd. Afgelopen jaar is er een pilot gedraaid die succesvol is verlopen. Het draagt bij aan de ambitie van de Rijksoverheid om in 2030 dagelijks 2.000 TEU-containereenheden minder te vervoeren. Cosun Beet Company draagt daar tijdens de komende bietencampagne al aan bij.